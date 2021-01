Covid-19

O Hospital Santa Maria elevou o nível de contingência e vai abrir mais 52 camas para doentes covid-19, 12 das quais em cuidados intensivos, avançou hoje à Lusa fonte oficial do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN).

As camas de internamento em enfermaria para doentes com covid-19 passam de 120 para 160, 20 das quais já estão a funcionar, e as camas de cuidados intensivos passam de 36 para 48 este fim de semana.

"Este é um elevar do nível de contingência com mais 52 camas alocadas à covid-19 para responder às necessidades não só dos doentes que chegam ao hospital, mas também para responder à grande pressão na região de Lisboa", disse a mesma fonte, rejeitando haver "qualquer situação de catástrofe" no hospital.