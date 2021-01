Actualidade

O centro de artes performativas Pavilhão Mozart, hoje inaugurado no interior do Estabelecimento Prisional de Leiria - Jovens (EPL-J), faz deste uma "referência mundial na inovação social", defendeu o presidente da Portugal Inovação Social.

"Este é, com certeza, um momento histórico. Não sabemos sequer o alcance de quão histórico é e a quantas vidas vai tocar, hoje, fora de portas e para além do que imaginamos", disse Filipe Almeida, que lidera a iniciativa pública Portugal Inovação Social, um dos financiadores do projeto da Sociedade Artística Musical dos Pousos (SAMP), "Ópera na Prisão".

Em construção desde julho, o Pavilhão Mozart, a nova estrutura, ocupa a antiga zona de encadernação do EPL-J, e está equipado para programar espetáculos criados pelos reclusos e gestores do estabelecimento, bem como para receber companhias e entidades artísticas.