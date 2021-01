Covid-19

Um surto com 31 trabalhadores infetados pelo vírus que provoca a covid-19 foi identificado numa unidade industrial na freguesia de Ermidas-Sado, no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), foi hoje revelado.

"Foram detetados trabalhadores infetados numa fábrica em Ermidas-Sado, a maior parte de uma comunidade estrangeira, mas para já a situação não é de alarmismo", explicou à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, Álvaro Beijinha.

Segundo o autarca, a fábrica "tem cerca de 300 trabalhadores, metade são estrangeiros, e (...) o contágio não terá sido em ambiente laboral".