O Rio Ave venceu hoje por 3-0 na receção ao Portimonense, em jogo da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, distanciando-se da zona de despromoção ao segundo escalão.

Após um 'nulo' ao intervalo, o guineense Pelé inaugurou o marcador aos 51 minutos, através de uma grande penalidade, tendo o japonês Meshino, aos 54, e Carlos Mané, aos 78, aumentado a vantagem da equipa vila-condense, que quebrou uma série de três derrotas seguidas na prova.

O Rio Ave deu um 'salto' na classificação, para o nono lugar, com 14 pontos, enquanto o Portimonense mantém-se com 11 pontos, no 16.º e antepenúltimo lugar, podendo mesmo terminar a ronda com a lanterna-vermelha, caso Boavista e Farense vençam os respetivos jogos.