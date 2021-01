Actualidade

A companhia O Teatrão termina este ano um ciclo de programação de quatro anos, estando já a preparar o próximo, pensado a sete anos para refletir a candidatura de Coimbra a Capital Europeia da Cultura 2027, foi hoje anunciado.

"Com o desafio da candidatura de Coimbra a Capital Europeia da Cultura, vamos pensar até 2027", afirmou a diretora da companhia, Isabel Craveiro, realçando que quer provocar uma discussão quer no teatro quer no público, em torno desse desígnio.

Isabel Craveiro salientou que "os discursos são sempre difíceis na cidade", tendo os agentes culturais também "alguma responsabilidade em provocar essa discussão e testar e experimentar possibilidades".