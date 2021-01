Covid-19

(NOVO TÍTULO E CORREÇÃO DOS DOIS PRIMEIROS PARÁGRAFOS) Lisboa, 08 jan 2021 (Lusa) - O polo de Lisboa do Hospital das Forças Armadas (HFAR) vai ampliar a oferta de camas, em enfermaria e cuidades intensivos, para doentes com covid-19 do Serviço Nacional de Saúde.

Em comunicado, o Ministério da Defesa Nacional anunciou hoje o aumento da oferta, já a partir da próxima semana, para uma "capacidade de resposta até 60 camas de internamento em enfermaria e seis de cuidados intensivos".

Tanto em Lisboa como no Porto, o HFAR já recebeu e tratou cerca de 500 doentes com covid-19 desde março.