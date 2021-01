Presidenciais

O candidato presidencial Vitorino Silva defendeu, em debate, na sexta-feira, que se o país fechar os políticos também têm de fechar, enquanto Tiago Mayan Gonçalves insistiu que Portugal não aguenta mais um confinamento geral.

Vitorino Silva, conhecido como Tino de Rans, e Tiago Mayan Gonçalves, apoiado pela Iniciativa Liberal (IL), foram os protagonistas de um frente a frente transmitido na sexta-feira à noite, na RTP3, que decorreu com tranquilidade e foi dominado pelos assuntos ligados à pandemia e à saúde.

No dia em que Portugal registou 118 mortos relacionados com a covid-19 e 10.176 novos casos de infeção com o novo coronavírus, os valores diários mais elevados desde o início da pandemia, o moderador Carlos Daniel introduziu o tema do estado de emergência e do novo confinamento que está a ser ponderado pelo Governo.