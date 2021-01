Venezuela

O Reino Unido declarou hoje que a liberdade de expressão e a imprensa livre são uma prioridade para Londres, numa resposta às acusações de Caracas de que está a financiar 'media' locais e organizações da oposição.

"A liberdade de expressão e meios de comunicação livres são necessários para a democracia. Protegê-los em todas as partes do mundo é uma prioridade para o Reino Unido", de acordo com um comunicado divulgado pela embaixada britânica em Caracas na rede social Twitter.

"Nos nossos esforços na Venezuela, temos impulsado distintos projetos de cooperação com várias organizações independentes para apoiar a melhoria das capacidades dos jornalistas venezuelanos", indicou na mesma nota.