Covid-19

A Região Autónoma da Madeira está sujeita hoje e no domingo ao recolher obrigatório entre as 18:00 e as 05:00 como medida de combate à covid-19, com encerramento de comércio e restaurantes às 17:00.

As medidas, que se aplicam também no próximo fim de semana, foram anunciadas pelo Governo madeirense na quinta-feira e têm como objetivo tentar conter a disseminação da covid-19 no arquipélago.

Neste e no próximo fim de semana, está interdita a circulação na via pública entre as 18:00 e as 05:00 do dia seguinte.