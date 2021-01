Venezuela

O canal de televisão norte-americano Venezuelanos Pela Informação (VPITV) denunciou hoje que equipamentos de transmissão, câmaras e computadores foram confiscados pelas autoridades venezuelanas, impedindo o canal de continuar a funcionar.

A VPITV afirmou, num comunicado divulgado 'online', que a apreensão ocorreu na sexta-feira, durante uma operação conjunta da Comissão de Telecomunicações (CONATEL) e o Serviço Integrado de Administração Tributária (SENIAT) venezuelanos, nas instalações situadas em Caracas.

"Sem apresentar uma ordem escrita, inspecionaram as instalações, interrogaram o pessoal, solicitaram documentos e informação operacional e administrativa. Pediram as 'passwords' de acesso dos processos de transmissão e passaram revista às mensagens de correio eletrónico relacionadas com a operação da VPITV", adiantou.