Presidenciais

A pré-campanha para as presidenciais de 24 de janeiro foi ensombrada pela pandemia de covid-19, que irá condicionar fortemente as próximas duas semanas, e só aqueceu com os debates televisivos entre os sete candidatos.

A primeira campanha realizada em Portugal em estado de emergência arranca oficialmente no domingo sob a ameaça de um novo confinamento e prolonga-se até 22 de janeiro, com os sete candidatos a preverem gastar, no total, menos de um milhão de euros, contra os 3,3 milhões orçamentados pelos então dez candidatos em 2016.

Apesar de a maioria dos candidatos a Belém se ter apresentado em setembro e realizado ações de campanha pelo país, foi pouca a atenção mediática ao tema até 07 de dezembro, dia em que o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou que estava na corrida, calendário que justificou em parte pela necessidade de tomar decisões relacionadas com a pandemia.