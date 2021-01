Actualidade

Um espetáculo de teatro de objetos e sombras dedicado ao pensamento, criado por Rui de Almeida Paiva e Bruno Humberto, vai abrir a programação do Museu da Marioneta, no dia 26 de janeiro, com sessões para famílias e escolas.

"Se o mundo é redondo, o pensamento é ao quadrado" dá título ao espetáculo para maiores de seis anos que estará em palco até ao fim do mês, dentro de uma programação que inclui ainda as visitas orientadas "A olhar p'ró boneco", oficinas e ateliers para crianças, famílias e adultos.

No final do mês, o museu - tutelado pela Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) da Câmara de Lisboa - organiza ainda o teatrinho de papel "Da minha janela vejo o mundo", com oficina para famílias, baseada na observação da realidade a partir das janelas do edifício.