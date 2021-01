Actualidade

A tempestade de neve que atingiu a Espanha, na sexta-feira, causou o caos no país, deixando centenas de automobilistas bloqueados, o Aeroporto de Madrid foi encerrado e um país paralisado, mas o pior ainda está previsto para hoje.

Segundo a agência de notícias francesa France Presse (AFP) para hoje as autoridades esperam que a neve atinja mais 20 centímetros.

De acordo com a agência de previsão do tempo, a neve vai acumular hoje mais 20 centímetros em Madrid e no planalto central do país, e até 50 centímetros, que podem cobrir as áreas mais altas desta região espanhola.