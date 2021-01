Actualidade

O Controlo de Tráfego Aéreo perdeu hoje o contacto com um Boeing 737-500 que fazia um voo interno, entre Jacarta e Pontianak, informaram as autoridades oficiais indonésias, segundo a agência de notícias norte-americana Associated Press (AP).

De acordo com alguns media indonésios, a aeronave, da companhia aérea Sriwijawa Air, fundada em 2003, descolou de Jacarta na manhã de hoje com destino a Pontianak, mas desapareceu dos radares cerca de quatro minutos depois de descolar da capital indonésia.

O Boeing 737 levaria a bordo 50 passageiros, referem ainda os media indonésios, e o avião terá desaparecido sobre o mar.