Covid-19

Um surto de covid-19 no lar do Centro Paroquial de Águas Boas, em Sátão, distrito de Viseu, infetou os 22 utentes da instituição e 17 dos 18 funcionários, afirmou hoje à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal.

O surto ocorreu no início da semana, sendo que os testes foram realizados até quinta-feira, registando-se a infeção de todos os utentes do lar, situado no concelho de Sátão, disse o presidente do município, Paulo Santos.

Dezassete dos 18 funcionários, incluindo o diretor técnico da instituição, foram também infetados, acrescentou.