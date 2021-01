Actualidade

A final da Taça de Portugal de futebol feminino, entre Benfica e Sporting de Braga, que estava marcada para quarta-feira, em Aveiro, foi antecipada para terça-feira, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"A 17.ª edição da Taça de Portugal feminina, entre Benfica e Sporting de Braga, vai decorrer no dia 12 de janeiro, terça-feira, um dia antes da data prevista para a realização do jogo", lê-se no comunicado da FPF, que acrescenta que "a alteração da data resulta de um acordo com ambos os clubes, que se encontraram no dia 06 de janeiro no mesmo local, na final da Taça da Liga".

O Benfica, detentor do troféu, vai defrontar as bracarenses, finalistas em 2016/17 e 2017/18, na terça-feira, no Estádio Municipal de Aveiro, a partir das 19:45, depois de ter conquistado a primeira edição da Taça da Liga, no mesmo recinto, ao derrotar o Sporting de Braga, por 3-0.