A ministra da Cultura, Graça Fonseca, lamentou hoje "profundamente" a morte da atriz Fernanda Gonçalves, aos 88 anos, definindo-a como uma "referência para gerações de atores" que passaram pelo Teatro Experimental do Porto (TEP) e para os espetadores.

Numa nota de pesar em que envia as suas condolências à família e amigos da atriz, Graça Fonseca refere que o percurso de Fernanda Gonçalves se confunde com a história do Teatro Experimental do Porto, "mas também com a história do teatro no Porto e, até, com a história do próprio teatro".

"A história do Teatro Experimental do Porto, dos seus fundadores e daqueles que o continuaram, é uma história de exemplos e de resistência", refere Graça Fonseca, acrescentando que Fernanda Gomes "é um desses nomes", cujo percurso profissional "se escreve" nos palcos deste teatro e "nas peças encenadas por esta companhia histórica, formadora de muitas das estéticas e dos discursos que, durante os tempos da ditadura, tornaram o teatro português mais próximo da grande história do teatro mundial".