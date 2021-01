Covid-19

O equipamento de apoio que a Câmara de Évora cedeu ao hospital da cidade para a instalação de infetados com o vírus da covid-19 recebeu hoje os primeiros doentes, revelou fonte da unidade hospitalar.

A fonte do Gabinete de Comunicação de Marketing do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) indicou à agência Lusa que os primeiros três doentes foram transferidos hoje de manhã do edifício hospitalar para este espaço.

Segundo a mesma fonte, uma equipa multidisciplinar do HESE, constituída por médicos, enfermeiros, assistentes operacionais e assistentes sociais, vai prestar os cuidados aos doentes transferidos para o equipamento municipal.