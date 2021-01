Covid-19

O deputado único da IL disse hoje que o parlamento poderá deliberar mais cedo sobre a renovação do estado de emergência, face à "urgência e surpresa" com o aumento de infeções, e pediu esclarecimentos mais concretos na reunião no Infarmed.

"O que provavelmente pode vir a acontecer - aguardarei uma proposta formal do presidente da Assembleia da República - é que o plenário de quarta-feira, em vez de se realizar à tarde, se realize de manhã, para que logo na quarta à tarde se possam adotar medidas. Portanto, poderemos estar aqui a falar de uma antecipação de 24 horas no máximo, mas também isso mostra de repente a urgência e a surpresa [em relação à evolução da pandemia]", revelou João Cotrim de Figueiredo durante um 'briefing' com os jornalistas depois de uma reunião com o primeiro-ministro, António Costa, em São Bento.

O também presidente da Iniciativa Liberal sublinhou que "é a primeira vez desde que foram instituídas quer a primeira, quer a segunda vagas de estados de emergência que houve três semanas consecutivas de crescimento de casos diários médios na casa dos 40%".