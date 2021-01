Presidenciais

A candidata presidencial Marisa Matias reiterou hoje a necessidade de tratar a imigração como "uma questão de direitos humanos, dignidade e inclusão", criticando os muros burocráticos da regularização depois de visitar a associação "Solidariedade Imigrante".

Num canto da pequena sala com duas mesas de atendimento onde, diariamente, a associação de defesa dos direitos dos imigrantes recebe dezenas de pessoas, pilhas de fichas representam as várias centenas de imigrantes que aguardam pelo agendamento do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para iniciar o seu processo de regularização.