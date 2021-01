Covid-19

A Ordem dos Médicos manifestou hoje apreensão pela "rutura" do Serviço Nacional de Saúde, "preocupação" pela exigência que recai sobre os profissionais de saúde e quer que o alívio das restrições no combate à covid-19 só avance com cobertura vacinal adequada.

No comunicado intitulado "Coragem, Transparência e Responsabilidade" a Ordem dos Médicos (OM) reage aos últimos números diários da covid-19 em Portugal, enfatizando que a "ocorrência do período festivo de Natal e Passagem de Ano fazia prever que houvesse um aumento do número de casos, cuja magnitude iria depender das medidas implementadas".

Mesmo assim, continua a nota de imprensa, entendeu o "Governo tomar a decisão política de aliviar as medidas de contenção", concluindo que a "estratégia de comunicação, focada no anúncio e início da vacinação" então promovida "terá contribuído para a redução da perceção do risco por parte da população".