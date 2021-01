Covid-19

A Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia da Madeira decidiu hoje encerrar temporariamente as escolas do concelho de Machico na segunda-feira, devido ao número de casos de covid-19.

"Na sequência do registo do número de casos, que coloca o concelho em risco elevado, foi decidido proceder ao encerramento das escolas do concelho de Machico na segunda-feira", diz a decretaria, numa nota no seu 'site'.

A medida afetará um total de 3.000 alunos, 600 professores e funcionários e cerca de 10 estabelecimentos.