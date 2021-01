Presidenciais

O secretário-geral do PCP considerou hoje que o cargo de Presidente da República "não é um jarrão decorativo" no ordenamento jurídico português e que o voto em João Ferreira é o único "verdadeiramente útil" nas presidenciais.

Numa sessão pública realizada em Aljustrel, no distrito de Beja, no âmbito da pré-campanha da candidatura de João Ferreira, apoiado pelo PCP, Jerónimo de Sousa vincou que as eleições para a Presidência da República "são particularmente importantes", dadas "as funções que lhe estão cometidas".