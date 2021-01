Covid-19

A Itália registou 19.978 novos casos e 483 mortes com covid-19 nas últimas 24 horas, números semelhantes aos dos últimos dias, segundo o Ministério da Saúde italiano.

Desde o início da pandemia no país, em fevereiro do ano passado, são já 2.257.886 os casos de infeção com o novo coronavírus em Itália e 78.394 óbitos.

Na sexta-feira, realizaram-se 172.119 testes de deteção de casos, o que significa que a taxa de positividade caiu para 11,6%, de 12% no dia anterior.