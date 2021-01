Presidenciais

A candidata presidencial Ana Gomes anulou hoje toda a agenda prevista para domingo "face ao agravamento da situação sanitária" e aceitou o convite do primeiro-ministro para participar na reunião com as autoridades sanitárias na terça-feira, no Infarmed.

"Todas as ações no terreno planeadas até ao final da campanha ficarão dependentes das novas medidas que, espera-se, serão tomadas pelo governo após a reunião com as autoridades sanitárias marcada para a próxima terça-feira, dia 12, às 10:00, no Infarmed", refere um comunicado da candidatura da antiga eurodeputada do PS.

De acordo com a mesma nota, "a embaixadora Ana Gomes acaba de receber um convite do senhor primeiro-ministro para assistir a essa reunião e tenciona aceitá-lo".