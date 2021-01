Actualidade

O filme "Vitalina Varela", de Pedro Costa, foi votado o quarto melhor de língua estrangeira do ano pela Sociedade Nacional de Críticos de Cinema dos Estados Unidos, anunciou hoje aquela organização.

O anúncio, que colocou "Vitalina Varela" atrás do romeno "Collective", de Alexander Nanau, do brasileiro "Bacurau", de Kléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, e do russo "Beanpole", de Kantemir Balagov, foi feito através da conta de Twitter da organização, depois da reunião dos 55.º prémios anuais.

Segundo a votação, "Collective" reuniu 38 pontos, enquanto "Bacurau" e "Beanpole" conseguiram 36 pontos 'ex aequo', seguindo-se "Vitalina Varela" com 32 pontos.