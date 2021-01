Actualidade

A Coreia do Norte concluiu uma revisão das normas do partido único, nas quais destacou a importância de possuir "poderosas capacidades de defesa" e definiu a realização de um congresso quinquenal, foi hoje noticiado.

A revisão foi adotada ao quinto dia do oitavo congresso do Partido dos Trabalhadores da Coreia, que decorreu em Pyongyang, no sábado, indicou a agência estatal oficial de notícias KCNA, um dia depois do regime norte-coreano ter definido os Estados Unidos como o "maior inimigo" e prometido reforçar o arsenal nuclear.

"As poderosas capacidades de defesa serviriam para conter as ameaças militares e salvaguardar a estabilidade e um ambiente pacífico na península da Coreia", de acordo com a KCNA.