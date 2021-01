Actualidade

Um sinal proveniente do Boeing que se despenhou no mar, ao largo da capital indonésia, com 62 pessoas a bordo, foi detetado, disse hoje um responsável das forças armadas.

Um navio da marinha "detetou um sinal do aparelho (...) e uma equipa de mergulhadores desceu e encontrou bocados do aparelho, destroços e peças com números de identificação, entre outros", indicou o comandante das forças armadas indonésias, Hadi Tjahjanto, citado num comunicado do Ministério dos Transportes.

O Ministério não precisou se o sinal era proveniente da "caixa negra" do aparelho.