Um antigo jornalista afegão e atual porta-voz da Força de Proteção Pública Afegã (APPF), morreu hoje, em Cabul, juntamente com dois colegas, na explosão de uma bomba colocada na berma da estrada.

Zia Wadan, que trabalhou em vários órgãos de comunicação social afegãos, e os colegas morreram esta manhã (hora local), no leste da capital afegã, anunciou o porta-voz do Ministério do Interior afegão Tariq Arian.

"Um veículo que transportava Zia Wadan foi visado por um engenho explosivo de fabrico artesanal (...) Wadan e dois colegas morreram" e uma outra pessoa ficou ferida, declarou.