O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, irá estar presente na tomada de posse do Presidente eleito, Joe Biden, em 20 de janeiro, ao contrário de Donald Trump, que não comparecerá, avançam vários órgãos de comunicação social norte-americanos.

As relações entre Donald Trump e o seu vice-presidente deterioraram-se desde que, na passada quarta-feira, Mike Pence validou a vitória do democrata Joe Biden na eleição presidencial no final de uma sessão das duas câmaras, que ficou marcada pela invasão de apoiantes de Trump e que semeou o caos no Capitólio, em Washington.

Citando altos funcionários do Governo, vários órgãos de comunicação noticiaram este sábado que Mike Pence decidiu comparecer na tomada de posse de Joe Biden.