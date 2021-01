Actualidade

Paris, 10 jan 2021 (Lusa) - O atraso de seis meses para a realização do Cartão do Cidadão no Consulado Geral de Portugal em Paris é "a maior preocupação" do cônsul-geral Carlos Oliveira já que acontece numa "situação complicadíssima" de pandemia em França.

"É uma situação complicadíssima e eventualmente haverá necessidade de reforçar os meios humanos, mas nos dias com mais gente nós podemos ter no máximo 600 pessoas no Consulado. Não podemos ir contra isto, porque senão estamos a ir contra as regras sanitárias", afirmou o cônsul-geral de Paris, Carlos Oliveira, em entrevista à Agência Lusa.