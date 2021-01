Moçambique/Ataques

Os analistas do Instituto de Estudos de Segurança da África do Sul consideram que a violência no norte Moçambique será impossível de resolver sem uma intervenção multilateral estrangeira, o que coloca a região num dilema.

"A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC, na sigla inglesa) está num dilema; por um lado tem de responder à catástrofe humanitária em Moçambique, que condena como terrorismo, mas por outro procura proteger a soberania de Moçambique e não intervirá a não ser que isso seja pedido pelo Governo", escreve a equipa de analistas da África Austral numa análise conjunta publicada no site do instituto.

Num artigo com o título 'Terrorismo em Moçambique precisa de soluções africanas', os analistas lamentam que os presidentes da África do Sul, Botsuana, Zimbabué e o vice-presidente da Tanzânia, convocados por Moçambique para debater a insegurança, "não tenham acordado num papel específico para a SADC e tenham apenas agendado uma cimeira extraordinária para janeiro".