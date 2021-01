Actualidade

Os duques de Sussex, Harry e Meghan, decidiram deixar as redes sociais e não "planeiam" recorrer ao Facebook nem ao Twitter para promover o trabalho da Fundação Archewell, segundo avança a edição de hoje do 'The Sunday Times'.

Citando fontes próximas do casal, o jornal ponta ser também "muito improvável" que Harry e Meghan voltem às redes sociais a título pessoal, depois dos ataques que sofreram desde que se casaram.

De acordo com o jornal, a partir de agora o duque e a duquesa de Sussex vão divulgar o seu trabalho através de vídeos na internet e com intervenções em canais de televisão, bem como através do 'site' da Archewell, lançado na véspera de ano novo.