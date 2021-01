Actualidade

O antigo futebolista internacional holandês Edgar Davids estreou-se hoje como treinador do Olhanense com um empate 0-0 no terreno do Lusitano de Évora, para o Campeonato de Portugal, e foi expulso após o jogo.

Numa partida da 11.ª jornada da Série H do Campeonato de Portugal, disputada em 'casa emprestada' do Lusitano de Évora, no campo Eng. Moreira Carneiro, na cidade alentejana, as duas equipas equilibraram-se na primeira parte.

No segundo tempo, o conjunto orientado por Edgar Davids melhorou o desempenho e dispôs dos melhores lances para marcar, mas falhou na concretização.