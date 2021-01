Actualidade

João Vieira, do Sporting, e Rui Coelho, do Clube de Atletismo de Seia, sagraram-se hoje campeões nacionais de marcha nas distância de 35 e quilómetros, respetivamente, nos campeonatos disputados em Porto de Mós, no distrito de Leiria.

Numa edição adaptada devido à pandemia - realizada na zona industrial da vila e sem público - e marcada pelas baixas temperaturas, João Vieira voltou a demonstrar a supremacia no setor masculino nacional.

O marchador do Sporting conquistou o título nacional nos 35 quilómetros, em 02:39.47 horas, com larga vantagem sobre o segundo português, Hélder Santos, do Leiria Marcha Atlética, que ficou a mais de 13 minutos.