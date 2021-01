Actualidade

Vitória Oliveira, do Sporting de Braga, e Sandra Silva, do Atlético Póvoa do Varzim, revalidaram hoje os títulos nacionais de marcha em 35 e 50 quilómetros, respetivamente, nos campeonatos disputados em Porto de Mós, no distrito de Leiria.

Mesmo sendo obrigada a parar quatro vezes por complicações de estômago, Vitória Oliveira voltou a ganhar em Porto de Mós, conseguindo até estabelecer uma melhor marca pessoal, retirando dois minutos ao anterior recorde: 03:09.27 horas.

A bracarense somou o segundo título consecutivo com larga margem sobre a segunda classificada nos 35 quilómetros, Sandra Silva, mas a veterana do Atlético Clube da Póvoa do Varzim "embalou" para enfrentar sozinha os 50 quilómetros, conseguindo um dos objetivos que perseguia nas últimas épocas: cortar a meta abaixo das cinco horas.