Covid-19

Um surto no lar de Nossa Senhora do Carmo, na localidade de Ordasqueira, no concelho de Torres Vedras, regista 79 infetados com covid-19, informou hoje fonte oficial deste município do distrito de Lisboa.

Os 79 casos positivos referem-se a 61 dos 70 utentes e 18 dos 37 funcionários, depois de todos terem sido testados.

Os residentes infetados estão todos a recuperar na instituição.