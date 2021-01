Actualidade

A Ação Democrática Independente (ADI), principal partido da oposição em São Tomé e Príncipe, garantiu hoje que vai "chumbar" o Orçamento Geral do Estado (OGE), que deverá ser votado na generalidade esta segunda-feira.

"Nós estamos com uma grande preocupação. Este orçamento não responde aquilo que nós esperávamos e vamos chumbá-lo. Para nós é um orçamento que nem devia ter sido apresentado", disse Orlando da Mata, vice-presidente da ADI, em entrevista hoje à Lusa.

Avaliado em 166 milhões de dólares (135 milhões de euros), o Orçamento Geral do Estado e as Grandes Opções de Plano para 2021 começaram a ser discutidos na sexta-feira, com previsão de votação na generalidade esta segunda-feira.