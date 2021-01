Covid-19

O número de infetados no surto de covid-19 no Lar de Évora da Santa Casa da Misericórdia de Alcobaça, no distrito de Leiria, subiu de 31 para 81, disse hoje o delegado de saúde.

Jorge Nunes afirmou à agência Lusa que, das 81 pessoas infetadas, 57 são utentes e 24 são funcionários.

O surto foi detetado no dia 31 de dezembro, e levou à testagem dos 68 utentes (34 residentes no lar de idosos e outros 34 alojados numa residência para adultos com deficiência) e 50 funcionários do lar, integrado na Santa Casa da Misericórdia de Alcobaça.