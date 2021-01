Actualidade

O Farense deixou hoje o último lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer na receção ao Gil Vicente, por 3-1, num jogo da 13.ª jornada em que jogou a última meia hora em inferioridade numérica.

A formação algarvia, que não vencia há três jogos, adiantou-se com golos do sérvio Stojiljkovic e de Licá, aos 10 e 15 minutos, tendo a formação minhota, que não perdia há dois encontros, reduzido por intermédio do brasileiro Lourency, aos 29.

Licá foi expulso, aos 63, com cartão vermelho direto, mas, mesmo assim, o Farense ampliou a vantagem com um tento do brasileiro Fabrício, aos 84, deixando os lugares de despromoção ao ascender ao 14.º lugar, com 12 pontos, mais um do que o Gil Vicente, 12.º.