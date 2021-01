Covid-19

O surto de covid-19 no Lar de São José, em Torres Vedras, registou a primeira morte e um aumento do número de infetados de 62 para 89 em dois dias, de acordo com o boletim epidemiológico municipal hoje divulgado.

O número de infetados divulgado na sexta-feira pela instituição era de 62 casos positivos, sendo 55 utentes e 12 funcionários.

Pela primeira vez, o surto foi referenciado no boletim epidemiológico de sábado, com um total de 69 infetados.