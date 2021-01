Actualidade

A Arábia Saudita, o maior exportador mundial de petróleo bruto, anunciou hoje a criação de uma cidade ecológica com "zero carros, zero estradas, zero emissões de CO2" no NEOM, zona no noroeste do reino que se encontra em desenvolvimento.

Uma região futurista e turística, NEOM, está na lista dos muitos megaprojetos em curso para diversificar a economia da Arábia Saudita, que depende fortemente da exportação do petróleo.

"Como presidente da direção da NEOM, apresento-vos "THE LINE", uma cidade que pode acomodar um milhão de habitantes, tem 170 km de comprimento e preservará 95% das áreas naturais", anunciou o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman num comunicado transmitido na televisão.