Covid-19

O presidente do PSD, Rui Rio, e o secretário-geral do partido, José Silvano, vão ficar em isolamento profilático durante 14 dias por terem tido um contacto de alto risco com o 'vice' Salvador Malheiro, infetado com covid-19.

Fonte oficial do partido disse hoje à Lusa que Rui Rio e José Silvano vão ser testados ao novo coronavírus mas, independentemente dos resultados, terão de cumprir um isolamento de 14 dias por determinação da Direção-Geral de saúde (DGS).

O contacto entre os três que foi considerado de alto risco aconteceu depois da reunião da Comissão Permanente do partido, na quinta-feira ao final do dia.