Actualidade

A presidente da câmara de Washington, Muriel Bowser, pediu ao Departamento de Segurança Interna que tome várias medidas para reforçar a segurança na cidade no período que abrange a tomada de posse do Presidente eleito Joe Biden.

Numa carta dirigida ao secretário interino Chad Wolf, datada de sábado, a autarca de Washington lembra que "na sequência do ataque terrorista sem precedentes no Capitólio dos Estados Unidos" na passada quarta-feira, numa altura em que permanecem as ameaças de violência no país, se impõe "uma abordagem muito diferente" dos serviços de segurança à tomada de posse de Joe Biden do que àquelas que a precederam.

"Vou apelar a uma vasta dimensão de parceiros locais, regionais e federais para reforçar a cooperação entre as nossas instituições, mas insto fortemente o Departamento de Segurança Interna a ajustar a sua abordagem à tomada de posse de várias maneiras específicas", pode ler-se na carta, partilhada hoje por Bowser nas redes sociais.