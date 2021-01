Covid-19

Os Estados Federados da Micronésia, um dos poucos países do mundo poupados até aqui ao novo coronavírus, registaram o primeiro caso de covid-19 desde o início da pandemia, anunciaram hoje as autoridades sanitárias.

Em março de 2020, a nação insular, formada pelos estados de Pohnpei, Kosrae, Cuuk e Yap, no Pacífico, instaurou as restrições mais duras do mundo a visitantes, proibindo a entrada a quem tivesse estado num país onde existisse pelo menos um caso confirmado de covid-19.

O presidente da Micronésia, David Panuelo, considerou a notícia "alarmante" para o arquipélago, com 100.000 habitantes, garantindo no entanto que a pessoa infetada está sob rigorosa vigilância.