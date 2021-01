Actualidade

Macau apelou hoje aos trabalhadores não-residentes chineses que, devido à pandemia, evitem deslocar-se à terra natal durante o Ano Novo Lunar Chinês, quando tradicionalmente tem lugar a maior migração interna do planeta.

"A Direção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) deixa um apelo aos trabalhadores não-residentes provenientes do interior da China para que não se desloquem à terra natal para passar o feriado do Ano Novo Chinês, reduzindo desta forma a circulação e aglomeração de pessoas", pode ler-se num comunicado das autoridades.

O apelo surge após a reunião de hoje da DSAL com representantes da Associação Comercial de Macau e da Associação de Agências de Emprego de Capital da China, na qual se "apelou aos empregadores das pequenas e médias empresas para que incentivem os trabalhadores não-residentes oriundos do interior da China a evitar a deslocação à terra natal para passar o feriado do Ano Novo Chinês".