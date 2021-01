Covid-19

A China cancelou as celebrações do Ano Novo Lunar em várias províncias, devido a pequenos surtos de covid-19, a fim de evitar possíveis contágios, noticiou hoje a imprensa estatal.

As celebrações foram canceladas nas províncias de Sichuan, Liaoning e Heilongjiang, onde se registaram vários surtos, bem como em Yunnan, Hubei, que tem Wuhan como capital, Ningxia, Gansu e Shanxi.

Para além de algumas zonas noutras províncias do país, os festejos serão também proibidos em Pequim, onde as autoridades já anunciaram, na semana passada, que as feiras tradicionais, celebrações de massas e exposições relacionadas com o Ano Novo chinês, em 12 de fevereiro, não poderão realizar-se.