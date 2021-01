Actualidade

A biografia de duas mulheres negras, a construção das suas identidades e o racismo de que foram vítimas são temas do peça de teatro "Sempre que Acordo", a estrear no próximo dia 21, no Centro de Artes de Lisboa (CAL).

"Sempre que acordo tenho de lutar pela minha existência ao impô-la", dizem as personagens no espetáculo, com texto de Lara Mesquita que o interpreta com Cirila Bossuet.

Tudo se centra nessa existência que tem de ser imposta, porque as duas atrizes se foram confrontando, desde a infância e até hoje, com o racismo, ainda que quem o pratique "muitas das vezes nem se aperceba", disse Lara Mesquita, em entrevista à agência Lusa.