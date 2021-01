Actualidade

A portaria para agilizar e simplificar os procedimentos concursais no recrutamento no Estado foi hoje publicada em Diário da República para entrada em vigor na terça-feira.

Discutida na semana passada com os sindicatos, procede à primeira alteração à portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, que regulamenta a tramitação do procedimento concursal de recrutamento.

As alterações introduzidas têm em vista "agilizar e simplificar a tramitação dos procedimentos concursais, através da utilização preferencial de meios eletrónicos, e clarificar as modalidades do procedimento".