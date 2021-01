ONU

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse, no domingo, aos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança que gostaria de cumprir um segundo mandato no cargo, avançou hoje a agência Bloomberg citando dois diplomatas.

O antigo primeiro-ministro português deverá informar oficialmente o presidente da Assembleia Geral da ONU "em breve", segundo referiram os diplomatas, falando sob condição de anonimato porque a decisão ainda não foi tornada pública, adianta a Bloomberg.

António Guterres, de 71 anos, assumiu o cargo de secretário-geral da ONU em janeiro de 2017 para cumprir um mandato de cinco anos, que termina no final deste ano.